Detenido en Benicàssim (Castellón) tras robar divisas, joyas y más de 600 euros en una casa

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar en una vivienda de una urbanización de Benicàssim (Castellón), donde presuntamente sustrajo divisas extranjeras, un colgante con una estrella, medallas con la imagen de la Virgen del Lidón y más de 600 euros en efectivo, según ha informado la comandancia provincial.

La intervención se inició después de que varios vecinos alertaran de la presencia de una persona encapuchada intentando huir tras ser sorprendida cuando trataba de acceder a una casa.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso escondido en un solar sin construir, donde supuestamente intentaba eludir la acción policial.

En el momento de la detención, los guardias civiles hallaron en su poder los efectos sustraídos, además de herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos, como pasamontañas, destornilladores y linternas.

Las primeras pesquisas apuntan a que el detenido habría intentado entrar sin éxito en otra vivienda cercana, antes de perpetrar el robo en la que fue sorprendido.

El arrestado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, según las mismas fuentes.