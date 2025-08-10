Las dos jaulas de La Marjalería de Castellón atrapan a 15 jabalíes en tres días

Las dos jaulas trampa instaladas por la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Castellón en la zona de La Marjalería han atrapado a quince jabalíes en sus tres primeros días desde que fueron instaladas.

Así lo ha asegurado este domingo el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, que ha destacado en un comunicado que esta "es una muestra de la gran eficacia de este sistema de control de la población de estos animales, que se han convertido en un problema de seguridad en muchas zonas urbanas".

Ramírez ha destacado que los jabalíes son causantes de numerosas incidencias e incluso de accidentes de tráfico allí donde están presentes.

"Son dos las jaulas que se han instalado en la zona de la Marjalería y que tienen una capacidad total para unos 20 ejemplares de jabalí", ha indicado el concejal.

Ramírez ha recordado que desde el equipo de Gobierno municipal se ha actuado con rapidez, "atendiendo las peticiones de nuestros vecinos y vecinas, en este caso de manera especial en la zona de la Marjalería, una de las zonas donde se ha detectado la presencia de estos jabalíes".

El concejal ha incidido en que el equipo de Gobierno incorporará más medidas para reducir la superpoblación de jabalíes en Castellón y trabaja en lograr una subvención de la Conselleria para poner en marcha de un servicio integral de control de estos animales y que se pondría en marcha en diferentes puntos de la ciudad.