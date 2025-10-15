La Guardia Civil destruye dos proyectiles de la Guerra Civil encontrados en Castellón

La Guardia Civil ha intervenido este fin de semana para destruir dos proyectiles de artillería de 77 milímetros procedentes de la Guerra Civil, localizados en los municipios de Ares del Maestrat y Castillo de Villamalefa, en la provincia de Castellón.

El primer artefacto fue hallado el pasado 12 de octubre en la zona conocida como La Bassa Verda, en Ares del Maestrat, cuando un vecino descubrió bajo un pino lo que parecía ser un proyectil. Posteriormente, efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de 77 milímetros, que fue retirado para su destrucción segura.

Horas más tarde, otro proyectil similar fue localizado en una finca denominada Mas del Pozo, en Castillo de Villamalefa. En este caso, el propietario del terreno lo encontró mientras realizaba labores agrícolas, y la Guardia Civil procedió de nuevo a su retirada y eliminación.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de no manipular ni mover este tipo de objetos, "ante la posibilidad de que resulten peligrosos", y recomienda informar de inmediato a través del teléfono 062.