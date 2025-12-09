Interceptan a dos cazadores tras matar sin autorización a una cabra montés en Culla (Castellón)

La Guardia Civil investiga a dos personas por su presunta implicación en un delito contra la protección de la flora y fauna tras el abatimiento de un macho de cabra montés en una zona sin autorización cinegética del término municipal de Culla.

Según ha informado el instituto armado, agentes del Seprona de San Mateo localizaron un vehículo oculto entre la vegetación que contenía material de caza mientras realizaban un servicio de vigilancia medioambiental. Tras inspeccionar la zona, encontraron a dos individuos que acababan de abatir un ejemplar de cabra montés y habían separado la cabeza del resto del cuerpo, que quedó abandonado en el lugar.

Los agentes interceptaron a estas personas cuando se disponían a marcharse y les solicitaron la autorización de caza. Ambos mostraron un permiso correspondiente a un acotado distinto al del paraje donde se había producido el disparo.

Una vez hallado el cuerpo del animal, la Guardia Civil comprobó que la zona carecía de autorización para la actividad cinegética. Los dos hombres están siendo investigados por cazar sin permiso y por el uso de un arma larga rayada. El rifle y la cabeza del animal fueron intervenidos.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Guardia de Castellón.