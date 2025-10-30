Investigado en Burriana (Castellón) por abandonar a un cachorro enfermo junto a la carretera

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de abandono de animal doméstico tras dejar a su suerte a un cachorro gravemente enfermo en las inmediaciones de la carretera CV-18, en el término municipal de Burriana (Castellón).

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril, cuando una vecina encontró al animal mientras paseaba por un camino y lo trasladó a una clínica veterinaria. La profesional que lo atendió reconoció al cachorro, que había sido llevado pocas horas antes por su propietario, quien fue advertido de la necesidad urgente de hospitalizarlo para tratar una enfermedad respiratoria y diarrea persistente.

Según la investigación, el dueño se negó a asumir el traslado y el coste del tratamiento. Poco después, el cachorro, un mastín español, fue hallado solo en una zona de alto riesgo de atropello y próxima a una acequia.

Agentes del Seprona iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto responsable, con la colaboración de testigos y pruebas veterinarias. Los informes clínicos indicaron que el animal sufría disnea severa, caquexia y diarrea de larga evolución, síntomas compatibles con moquillo canino avanzado.

El perro recibió atención veterinaria y logró sobrevivir gracias a la persona que lo rescató, quien asumió su cuidado y los gastos médicos.

La Guardia Civil ha recordado que el abandono de animales domésticos constituye un delito recogido en el Código Penal y ha insistido en la importancia de actuar con responsabilidad al adoptar o adquirir un animal de compañía.