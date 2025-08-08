Muere ahogado un hombre de 74 años en Vinaroz (Castellón)

Un hombre de 74 ha fallecido ahogado en la playa de Vinaròs (Castellón), pese a la reanimación que le practicaron los servicios médicos y los socorristas, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 14 horas de ese jueves, el servicio de socorrismo realizó el masaje cardíaco a un hombre en la citada playa hasta la llegada del Samu.

Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar pero no ha habido éxito y, según las fuentes, la autopsia revelará las causas del ahogamiento.