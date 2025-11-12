Catalá dice que la delegada del Gobierno miente sobre las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia en la reconstrucción

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dicho esta mañana que "la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé nos está acostumbrando a mentir más que hablar".

Tras asistir al Consejo de Administración del Puerto de Valencia, la alcaldesa ha sido preguntada por las declaraciones de ayer de la delegada del Gobierno en las que afirmaba que "de los 137 millones de transferencias, el Gobierno de España ha recibido memorias del Ayuntamiento de Valencia para ejecutar obras por valor de algo más de 400.000 euros". Bernabé también criticó que en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2026 haya "solo algo más de 30 millones de euros" para la dana frente a los 137 que ha entregado ya el Gobierno de España dentro de los 1.745 millones de la partida estatal. Y concluyó que "hay una gran diferencia entre el número de memorias que ha presentado otros ayuntamientos con mucha menos capacidad" y el que lidera Catalá, acusando a su gobierno de no prestar la suficiente atención.

Catalá ha rechazado estas acusaciones y ha considerado que "o no habla con su portavoz en la corporación municipal, o no quiere ver lo que hacemos, o se dedica a vertir informaciones contradictorias en esa alocada carrera de visibilidad en el marco del Ayuntamiento de Valencia". Y ha desgranado que "ningún ayuntamiento ha movilizado 52 millones de euros de recursos propios". También ha dicho que "hemos abordado competencias que no son propias ante la ineficacia de la Confederación Hidrográfica del Júcar como la limpieza del nuevo cauce del río, o del Barranco del Carraixet, y hemos adjudicado en mesa de contratación tres contratos para la redacción de memoria y proyectos por valor de cien millones de euros, de los 137 millones que ha enviado el Gobierno de España".