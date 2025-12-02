El Centre del Carme de Valencia supera las cifras de visitantes de los últimos diez años

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha recibido un total de 350.283 visitas en lo que va de año, y supera ya este mes de noviembre las cifras de visitantes de los últimos diez años.

Antes de finalizar 2025 el centro de arte ya ha superado las cifras de visitantes anuales de cada año desde 2015 y registra así los mejores datos de público de su historia, señalan desde la institución.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha agradecido la participación del público en las actividades y exposiciones ofrecidas por esta institución en este 2025, así como a los artistas, comisarios y gestores culturales con los que colaboramos para impulsar una programación de calidad que conecta con los públicos de todas las edades.

Bugeda ha manifestado que el Centre del Carme es "un espacio patrimonial de entrada gratuita y plenamente inclusivo, comprometido con el derecho constitucional de acceso a la cultura de todas las personas" y ha recordado que la programación de la sede del Consorci de Museus “incluye tanto exposiciones como actividades muy diversas y un importante programa de educación y mediación”.

Además de los programas de apoyo a los artistas afectados por la dana, una de las líneas principales de su programación para 2025 ha sido las exposiciones dedicadas al impulso de la creación artística valenciana. Así, destaca en estos últimos meses la exposición "Principios" que repasaba las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos y ha recibido un total de 81.438 visitantes.

En cuanto a sus actividades culturales, eventos como CCCClaves para el cine, que dirige Rafael Maluenda, reunió en su última sesión a más de 300 personas para asistir a la charla junto a la cineasta Alauda Ruíz de Azúa.

Por lo que respecta a las colaboraciones con agentes culturales valencianos, decenas de personas han apoyado cada fin de semana de este mes de noviembre, la celebración de la última edición de Migrats, que organiza Inestable en colaboración con el Consorci de Museus, tanto en el Centre del Carme como en el Espai Inestable, como sedes principales de este festival que impulsa la danza joven.

El director del Consorci de Museus ha señalado que, en estos momentos, en el Centre del Carme “se puede disfrutar de nueve exposiciones y aún nos quedan muchas actividades como varias sesiones de Encuentros en el Carmen, antes de finalizar el año”.

Además, en su línea de apoyo al arte emergente, el CCCC exhibe PAM PAM! 2025 y "Sensing Presence", en colaboración con la UPV, además del Premio Alfons Roig 2024, Laura Palau y la IV Bienal María Isabel Comenge. Se exhiben asimismo las exposiciones "La Huella de la dana en la práctica artística", que reúne las voces de 43 artistas, así como las muestras de los valencianos Keke Vilabelda "Common Ground" o Pedro Mecinas, "Alçar el vol junts" y la exposición "South body", de Carlos Martiel.

Público joven

Por porcentajes, el público joven ha incrementado su presencia en el Centre del Carme con cerca de un 30% frente al 52% que representa el público adulto; un 12% las personas mayores de 65 años y un 6% los menores de 12 años.