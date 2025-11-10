El Centro de Arte Hortensia Herrero: Dos años de la revolución cultural de Valencia

Este martes, 11 de noviembre, la ciudad de Valencia celebra los dos años del hito que revolucionó su agenda cultural: la apertura el 11 de noviembre de 2023 del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH). Impulsado por la vicepresidenta de Mercadona, mecenas y coleccionista de arte Hortensia Herrero, el nuevo espacio abrió sus puertas en un no menos excepcional Palacio de Valeriola, que fue totalmente rehabilitado para acoger la extensa colección artística de Hortensia Herrero.

Con una inversión de 40 millones de euros, el espacio llegó para desplegar unos extraordinarios fondos de arte contemporáneo que la empresaria, en colaboración con el que es el actual director del CAHH, Javier Molins, había atesorado. Con ellos, Valencia se equiparaba a ciudades como Nueva York y su reconocido MOMA, donde se exhibe lo mejor del arte de los últimos cien años. Así, por las 17 salas del museo se puede disfrutar de la obra de nombres como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor, Mat Collishaw, Cristina Iglesias, el valenciano Manolo Valdés, Michal Rovner, Ann Veronica Janssens, Eduardo Chillida o Tony Cragg, entre otros.

Junto a ellos, artistas valencianos como Juan Genovés, Andreu Alfaro, Antonio Girbés, Miquel Navarro y Elena del Rivero conviven con otros creadores de renombre internacional como David Hockney, El Anatsui y Peter Halley, o los españoles Miquel Barceló, Blanca Muñoz, Julio González, Antonio Girbés, Juan Genovés o Joan Miró.

Toda una declaración de intenciones que desde hace dos años concentra una media de 800 visitantes al día que buscan sumergirse en una colección que, para los expertos, es única.

La aparición de este centro artístico privado en el ecosistema cultural de la ciudad le convirtió rápidamente en uno de los espacios más visitados. Su céntrica ubicación, en la calle del Mar, le ha permitido convertirse en uno de los enclaves a tener más en cuenta por los visitantes. Pero, además, su ascenso fue meteórico. En apenas unos meses desde su apertura, se coló entre entre lo mejor de la cultura según el ranking elaborado por El Observatorio de la Cultura. Un año después, se colocó en segunda posición entre las diez mejores de Valencia sólo por debajo del IVAM, un museo de referencia con más de 35 años de existencia.

Ahora, inaugura una serie de actividades para celebrar su segundo cumpleaños. El año pasado, la trágica dana obligó a cancelar la efeméride. No obstante, Hortensia Herrero donó, a través de su fundación, cuatro millones de euros para impulsar la recuperación de la cultura en las zonas afectadas por la riada.

Este 2025, dos años después de ese 11 de noviembre que quedó marcado en la memoria cultural de esta ciudad, el CAHH celebra dos años de vida con la ambición de seguir siendo un centro artístico de referencia. Y lo hace, además, después que la mecenas valenciana haya sido incluida en la reconocida lista Top 200 Collectors elaborada por la revista ARTnews. Este ranking anual reúne a los 200 coleccionistas de arte más relevantes a nivel internacional y es considerado una de las referencias más veteranas y respetadas del sector.

Los actos del aniversario

El espacio ha preparado una agenda especial de eventos que se desarrollarán entre el 11 y el 16 de noviembre. Esos días se ofrecerá una diversa oferta cultural que incluye visitas guiadas, actividades familiares, conciertos exclusivos y, como principal atractivo, la visita del artista Jaume Plensa, que dialogará con Javier Molins, director artístico del CAHH durante la tarde del miércoles 12 de noviembre. Habrá, además, visitas nocturnas que terminarán con una copa de cava con el museo ya cerrado.