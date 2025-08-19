Los centros municipales de igualdad realizan 3.797 atenciones a mujeres durante el primer semestre de 2025

El Espai Dones i Igualtat (EDI) y las unidades de igualdad del Ayuntamiento de València han atendido a 1.210 mujeres desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025, cuya asistencia municipal se sitúa en un total de 3.797 atenciones a mujeres y el 27 % corresponde a casos de violencia machista.

Sobre el EDI y las unidades de igualdad, ambos son puntos clave de la ciudad ubicados en distintos distritos para atender de manera integral a cualquier persona o entidad que lo solicite: el EDI se encuentra en la calle del Governador Vell; la Unitat Igualtat del Marítim, en la calle de la Reina, y la Unitat Igualtat Torrefiel-Orriols, en la plaza de Salvador Allende.

Según fuentes municipales, las atenciones específicas a mujeres, realizadas durante estos primeros seis meses del año, se han constatado con 914 asistencias en el Espai Dones i Igualtat; 139 en la Unitat Igualtat del Marítim; y 157 en la Unitat Igualtat Torrefiel-Orriols.

A su vez, las atenciones ofrecidas por violencia machista en los centros municipales de igualdad se han situado en un total de 331 mujeres atendidas por esta causa.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha añadido que el 27 % de las atenciones realizadas a mujeres han sido por violencia de género, lo que a su juicio "evidencia que es fundamental continuar prestando este servicio de puertas abiertas para quien pueda necesitar ayuda u orientación en materia de igualdad”.

Además, Gil ha explicado que desde estos centros también se han realizado 274 atenciones a profesionales y otras 163 a asociaciones.

“El objetivo de estos espacios municipales es poner a disposición de la ciudadanía los mejores recursos de asesoramiento, orientación e información para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en la ciudad”, ha recordado la concejala.

Gil ha concluido con que continúan en la labor para consolidar estos tres centros en la ciudadanía, "tanto en materia de divulgación y promoción de los servicios de apoyo, como en los trabajos de acompañamiento y atención integral a las mujeres”.

Nuevo Espai Dones i Igualtat

Según el comunicado del Ayuntamiento, las obras del nuevo Espai Dones i Igualtat, ubicado en la calle de Sant Miquel del barrio de El Carme, están en marcha desde principios de abril con una inversión municipal de 2.576.968 euros que ejecuta la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales.

Este nuevo edificio sustituirá al actual, ubicado en la calle del Governador Vell. El plazo de ejecución de las obras es de 13 meses y se espera que estén acabadas en mayo de 2026 para ser abierto al público a lo largo de ese año.

El espacio prevé contar con una superficie de 950 metros cuadrados, divididos en planta baja y tres plantas superiores, y pretende ofrecer "atención, formación, información y asesoramiento en materia de igualdad, derechos de las mujeres, desarrollo y autonomía personal y, sobre todo, acompañará y apoyará a las mujeres víctimas de violencia de género de la ciudad", asegura el Ayuntamiento.

Además, este nuevo espacio dispondrá de sala de lactancia y zona infantil con el objetivo de facilitar la conciliación.