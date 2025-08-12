Cerradas por contaminación fecal cuatro playas del municipio valenciano de Oliva

La Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento valenciano de Oliva el cierre al baño de cuatro de sus playas -Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta- por contaminación fecal de origen residual.

Según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, en el ámbito de las actuaciones llevada a cabo en el Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño, desarrollado por la Generalitat, se han identificado niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras tomadas el día 11 de agosto.

Las muestras fueron tomadas en la entrada Burguera de la playa de Terranova; la calle Isla de Córcega de la playa de Pau-Pi; el final del Paseo del Almirante de la playa de Aigua Blanca; y en Olivanova, en la playa de Aigua Morta.

Según las fuentes, en esas playas las muestran superan el doble de los valores máximas admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual.

Por ello, se ha solicitado al Ayuntamiento de Oliva el cierre de las playas y se trabaja con el consistorio para determinar el origen y realizar más análisis.