Chayanne pondrá a bailar al Roig Arena de Valencia

Tras acabar con todas las entradas en su anterior gira, Chayanne visitará el Roig Arena de Valencia el próximo 26 de julio para ofrecer la última oportunidad de vivir en directo su "Bailemos Otra Vez Tour 2026". La alta demanda del público ha llevado al ídolo puertorriqueño a incluir nuevas fechas el próximo verano.

Sobre el escenario del Roig Arena sonarán sus grandes éxitos -verdaderos himnos de la cultura musical popular- junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos

Las entradas para el concierto de Chayanne en Roig Arena salen a la venta este miércoles, 3 de diciembre, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.