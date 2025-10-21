El ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valencia se hace grande

Muy veterano pero con energías. Porque el ciclo de música de cámara "Cambra al Palau" delPalau de la Música de Valencia parece estar más fuerte que nunca. No en vano, en esta edición cuenta con 33 conciertos, catorce más que el año pasado, y se rinde a intérpretes de talla internacional como el prestigioso conjunto de cuerdas noruego Trondheim Soloists o el Cuarteto Casals, entre otros.

Este martes, el director del auditorio municipal, Vicente Llimerá, acompañado de la subdirectora del Palau, Nieves Pascual, el ayuda de solista de violín de la Orquesta de Valencia, Luciano Casalino, y el viola Santiago Cantó han reivindicado la fortaleza del certamen, que se inicia este miércoles 22 de octubre con un concierto gratuito en el que los propios Casalino y Cantó, junto con el violinista Manuel Segarra y el violonchelista David Forés tocarán piezas de Beethoven, Schubert y del compositor residente en la presente temporada del coliseo, José María Sánchez-Verdú.

Más de una treinta de actuaciones en un ciclo que "adquiere cada vez más peso", según Llimerá, quien ha puesto en valor la sala Joaquín Rodrigo, el espacio donde se desarrollará el ciclo. Es más, el Palau de la Música "funciona a pleno rendimiento" después de que el pasado viernes, casi "in extremis" la sala Iturbi reabriera para dar inicio a los conciertos de abono.

El director del auditorio ha puesto en valor a los músicos de la Orquesta de Valencia que participan en el ciclo. "La formación está en el mejor nivel de su historia y este ciclo es su espacio", ha dicho. Para la subdirectora del Palau, Nieves Pascual, el ciclo de cámara de esta temporada obedece a varias ideas: "El equilibrio entre tradición y modernidad, la mezcla de artistas internacionales con solistas locales y conciertos temáticos de autores como Mozart o Sostakovich.

Los responsables del Palau han defendido el aumento de conciertos en "Cambra al Palau". "La asistencia media del año pasado fue de un 90 por ciento. El ciclo es muy diverso para gente muy diversa", han asegurado.

Así, el ciclo se inicia este miércoles con un concierto gratuito hasta completar el aforo. Durará hasta el 13 de junio. Las actuaciones comenzarán a las 19.30 horas, excepto los celebrados el fin de semana que serán a las 19 horas. Los precios son de 10, 15 y y 20 euros y se ofrece un 50% de descuento en el precio de las localidades para jubilados, estudiantes, familias numerosas, monoparentales y desempleados de larga duración.

La programación

Respecto a la presencia internacional, el ciclo "Cambra al Palau" se inicia con el prestigioso conjunto de cuerdas noruego Trondheim Soloists, bajo la dirección de su concertino Anders Larsen y con Ragnhild Hemsing al violín tradicional noruego Hardanger (9 noviembre). Destaca la visita de uno de los más reputados conjuntos de cámara a nivel nacional e internacional como es el Cuarteto Casals, que interpretará la integral de cuartetos de Shostakóvich (21 y 22 enero, 26 y 27 febrero y 15 y 16 de abril).

Debuta en el Palau la violinista surcoreana Bomsori junto con el extraordinario pianista Rafał Blechacz (25 noviembre). Ya en 2025, Michael Barenboim, hijo de Daniel Barenboim, visita el ciclo (8 febrero) junto con el Ensemble Nasmé, formado por músicos palestinos. Asimismo, también debutan Concentus Musicus Wien y su director Stefan Gotfried con los Conciertos de Brandemburgo de Bach (11 marzo). Vuelve el conjunto italiano barroco Il Pomo D’Oro con Francesco Corti y la flauta Eleonora Biscevic (22 marzo). Como también la Orquestra Festival Strings Lucerne junto con la oboísta Cristina Gómez Godoy, y bajo la dirección de Daniel Dodds (10 mayo). Como también debuta en el Palau el Jerusalem Quartet (31 mayo) y el Valencia Baryton Project (4 febrero).

Aparte del concierto inaugural de este miércoles, en esta nueva edición intervendrán una selección de solistas de la Orquesta de Valencia en programas como el que dirigirá Allen Vladimir y que tendrá al oboísta Roberto Turlo como solista (14 marzo); o el que estará protagonizado por el brillante violinista y actual artista en residencia, Renaud Capuçon (28 mayo).

En cuanto a músicos de la formación sinfónica valenciana, como solistas, intervendrán, aparte de los mencionados anteriormente, violinistas como Enrique Palomares y Esther Vidal, la viola Pilar Marín, el contrabajo Ángel Martínez, el clarinete David Martínez, el fagot Ignacio Soler y la trompa María Rubio.

El gran recital de piano estará protagonizado por el valenciano Rubén Talón. Y habrá ensembles y grupos valencianos en la programación como Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner (12 febrero) que interpretarán los Carmina Burana del Codex Buranus (siglo XIII); Amores, Grup de Percussió junto con las sopranos Èlia Casanova y María Maciá y el concierto Dreizehn. Stockhausen & Hildegarda (1 marzo); Spanish Brass junto con el pianista Albert Guinovart y el programa «Las Aventuras de Monsieur Jules» (4 marzo); el Grup Instrumental de València, bajo la dirección de Joan Cerveró con Kurtág & Mahler: (... sonidos entrelazados). György Kurtág at 100th (1 abril) y el Quintet Cuesta (7 mayo).

También destacan otros grupos españoles como La Real Cámara, bajo la dirección de Emilio Moreno y los solistas el trompa Javier Bonet, el clarinete Eduardo Raimundo y la flauta Laura Quesada y los conciertos para instrumentos de viento y orquesta de Mozart (12 y 14 de mayo); Concerto 1700 y su director Daniel Pinteño, junto con la soprano Carlotta Colombo y el contratenor Filippo Mineccia con Alessandro Scarlatti: Il Giardino d’Amore (29 abril); Tasto Solo y su programa Aragóniai Beatrix. Reina de Hungría en el Renacimiento con motivo del Día Internacional de la Mujer (6 marzo).

Otros músicos que participan en el ciclo son los pianistas Bertomeu Jaume, Miquel Estelrich, Sonia Sifres y Domenico Codispoti, los oboes Ángel Luis Sánchez y Ramón Ortega, el flauta Joaquín Gericó, el fagot Marc Trenel, el contrabajo Wies de Boevé y el clave Alfonso Sebastián.