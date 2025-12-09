Acceso

Comunidad Valenciana

El tiempo

Cielo despejado y algo menos de frío este martes tras el puente en la Comunitat Valenciana

Las máximas estarán en torno a los 20 grados

GRAFCVA9384. CATARROJA (VALENCIA), 22/09/2025.- Vista general de unos arrozales durante este lunes en el que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ofrece una rueda de prensa sobre los trabajos de la siega del arroz "más ruinosa de los últimos tiempos" y el problema sanitario de la piricularia que sitúa este cultivo "en números rojos, hasta el punto de amenazar con un importante abandono de arrozales por primera vez en el parque natural de la Albufera". EFE/Ana Escobar
El tiempo se mantendrá estable en la Comunitat ValencianaAna EscobarAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

El cielo de la Comunitat Valenciana registrará este martes cielo poco nuboso o despejado, posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso y viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además, mañana miércoles habrá intervalos nubosos en el interior y poco nubosos con nubes altas en el resto y posibles brumas matinales en los extremos norte y sur del litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán, mientras que las máximas descenderán ligeramente o apenas variarán, y el viento soplará flojo variable, tendiendo al final del día a nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón: 19,8 y 7,9 grados

Valencia: 21,2 y 9,4 grados

Alicante: 19,5 y 6,7 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: viento del sur 2 a 3, rolando a componente norte de madrugada y a oeste y suroeste por la tarde. Marejadilla. Temporalmente regular.

Aguas costeras de Valencia: viento del sur y sureste 2 a 4, rolando a oeste durante la noche y sur y sureste 3 a 5 al mediodía. Rizada a marejada. Temporalmente regular.

Aguas costeras de Alicante: viento del suroeste 3 a 4, temporalmente oeste y noroeste 2 a 3 de madrugada cerca de la costa. Marejadilla con áreas de marejada en el norte. Posibilidad de nieblas. Temporalmente regular a mala.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas