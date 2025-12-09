Cielo despejado y algo menos de frío este martes tras el puente en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana registrará este martes cielo poco nuboso o despejado, posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso y viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además, mañana miércoles habrá intervalos nubosos en el interior y poco nubosos con nubes altas en el resto y posibles brumas matinales en los extremos norte y sur del litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán, mientras que las máximas descenderán ligeramente o apenas variarán, y el viento soplará flojo variable, tendiendo al final del día a nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón: 19,8 y 7,9 grados

Valencia: 21,2 y 9,4 grados

Alicante: 19,5 y 6,7 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: viento del sur 2 a 3, rolando a componente norte de madrugada y a oeste y suroeste por la tarde. Marejadilla. Temporalmente regular.

Aguas costeras de Valencia: viento del sur y sureste 2 a 4, rolando a oeste durante la noche y sur y sureste 3 a 5 al mediodía. Rizada a marejada. Temporalmente regular.

Aguas costeras de Alicante: viento del suroeste 3 a 4, temporalmente oeste y noroeste 2 a 3 de madrugada cerca de la costa. Marejadilla con áreas de marejada en el norte. Posibilidad de nieblas. Temporalmente regular a mala.