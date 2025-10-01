Comienza el derribo de los restaurantes de La Malvarrosa para modernizar la fachada marítima

En el día de hoy ha comenzado el derribo del restaurante El Bobo, en la playa de La Malvarrosa de Valencia, al que seguirán once derribos más, en dos tandas de seis y seis para no dejar de dar servicio de restauración en la playa de la capital.

El derribo no supone la eliminación del restaurante, sino que después se volverán a alzar los doce restaurantes pero con un diseño mucho más moderno, ligero, respetuoso con el medio ambiente y, sobre todo, con una peculiaridad muy importante, con una segunda altura donde se ubicará comedor y terraza, de forma que los comensales podrán contemplar el mar mientras comen, algo que ahora es bastante difícil.

La inversión por cada restaurante es de un millón de euros, que corren a cargo del propietario de la concesión, y se pretende que los doce derribos y sus correspondientes construcciones nuevas estén finalizadas para 2027. Actualmente, a la concesión de los restaurantes de la Malvarrosa le quedan veinte años de vigencia, si bien, es posible que la demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica la prorrogue seis años más.

Los nuevos restaurantes combinarán el acero con el cristal y cubiertas a una vertiente provistas de placas solares, y la mayoría de ellos duplicarán su aforo, por lo que tanto las plantillas de camareros como los ingresos de los restaurantes se prevé que crezcan también de forma proporcionada. La obra es "modular" por lo que las construcción costará mucho menos. Los nuevos restaurantes los está "fabricando" la empresa valenciana "Inhouse" bajo el diseño del estudio de arquitectura valenciano de José Quesada.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha asistido al comienzo de las demoliciones, ha avanzado que tras la renovación de los restaurantes se acometerá una restauración del Paseo Marítimo que data de los años 90 del siglo pasado.