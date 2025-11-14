Comienza la reparación de la CV-4126 en Alfafar (Valencia) dañada por los trabajos tras la dana

La Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), ha iniciado los trabajos de reparación de la carretera CV-4126, de titularidad municipal, que resultó dañada por los trabajos de posemergencia realizados tras la dana.

Esta vía constituye el eje vertebrador de la conexión entre la V-31 (pista de Silla) y la CV-400, mediante el paso superior sobre las vías del ferrocarril, según fuentes del Consell.

La Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio lleva a cabo esta rehabilitación en el marco Plan Endavant, tras solicitar el Ayuntamiento de Alfafar que se hiciera cargo de la ejecución urgente de esta obra, ante la imposibilidad del consistorio de asumirla en tiempo y forma.

La intervención cuenta con una inversión de 500.000 euros y consisten en el fresado del pavimento existente, bacheo, reperfilado, instalación de aglomerado asfáltico y de señalización horizontal y vertical y en la limpieza de márgenes.

La CV-4126 quedó muy deteriorada en los meses posteriores a las inundaciones debido a que fue usada como vía de comunicación preferente por los vehículos pesados de emergencias que participaron en los trabajos de extracción, recogida y transporte de residuos, lodos y enseres. Este vial es además la única salida en superficie de evacuación de la población (accesos Sureste-Este) por lo que su reparación era necesaria, si cabe, con mayor celeridad.

De este modo, la actuación permitirá recuperar un acceso estratégico para la movilidad cotidiana de los vecinos de la zona y para la prestación de servicios básicos. El objetivo es devolver a los municipios afectados la normalidad cuanto antes y reforzar la seguridad y la conectividad de una de las vías más transitadas, según un comunicado de la Generalitat.

La intervención forma parte del paquete de 57 actuaciones sobre infraestructuras de titularidad municipal que ha asumido la Vicepresidencia Segunda, con una inversión total de 52 millones, y que se engloban en el Plan Endavant.