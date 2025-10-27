La Comunitat lidera la creación de empleo industrial en España

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que la Comunitat Valenciana lidera la creación de empleo industrial en España, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Cano ha detallado que el sector industrial valenciano cuenta actualmente con 413.600 personas ocupadas, tras sumar 17.500 nuevos empleos en los últimos tres meses, “el mayor incremento registrado por una comunidad autónoma en este periodo”.

Para la consellera, estos datos “confirman la solidez del modelo industrial valenciano y el éxito de las políticas impulsadas por la Generalitat para fortalecer el tejido productivo y fomentar la competitividad”.

Cabe destacar que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, la industria valenciana ha creado 19.700 nuevos puestos de trabajo, lo que sitúa a la Comunitat como la tercera región con mayor crecimiento interanual en el empleo industrial.

Asimismo, desde el inicio de la legislatura, el dinamismo del sector industrial valenciano se ha traducido en la creación de 65.600 nuevos empleos, lo que supone un incremento del 18,9 %, siete puntos por encima del crecimiento medio registrado en España (12,0 %).

“Esta tendencia- ha señalado la consellera- pone de manifiesto el papel estratégico de la industria en la economía valenciana, como motor de progreso, generadora de empleo y factor clave para un crecimiento sólido y sostenible de la Comunitat.”

En este sentido, ha asegurado que “nuestra prioridad es seguir apoyando a las empresas industriales para que generen inversiones y empleo, y por ello seguiremos trabajando para consolidar este liderazgo, impulsar la reindustrialización y garantizar que la Comunitat Valenciana sea un territorio atractivo para producir, invertir y crear oportunidades de futuro”.