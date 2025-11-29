La Comunitat Valenciana, a la caza del turismo australiano

Turisme Comunitat Valenciana cierra el calendario promocional de 2025 con acciones en Australia y Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la proyección internacional del destino en mercados emisores estratégicos de larga distancia y que, además, muestran un crecimiento constante en los últimos años y un elevado valor añadido.

De este modo, la Generalitat ha participado por primera vez en las jornadas de Apoyo a la Comercialización organizadas por Turespaña en el mercado australiano, que se han celebrado del 24 al 28 de noviembre en las ciudades de Melbourne, Sydney y Perth.

Asimismo, la Comunitat Valenciana estará presente en la próxima convención anual de USTOA, la principal asociación de turoperadores de Estados Unidos que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre en Washington D.C. Este acto reunirá a más de 400 profesionales del sector y permitirá reforzar la visibilidad de la oferta turística valenciana más innovadora y sostenible.

Jornadas de Comercialización en Australia

Con respecto a la promoción en Australia, Turisme Comunitat Valenciana ha desarrollado a lo largo de esta semana una agenda de trabajo con workshops y acciones de networking con operadores turísticos y medios especializados australianos. En concreto, más de cincuenta operadores y agentes de viaje locales han asistido a las reuniones programadas.

Asimismo, la agenda se ha completado con un encuentro con medios de comunicación australianos, destinado a reforzar la visibilidad de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en este mercado.

Estas jornadas han sido organizadas por la Oficina Española de Turismo en Singapur, de quien depende la promoción turística de nuestro país en este mercado, y en ellas han participado diversos destinos españoles, así como empresas del sector turístico nacional.

El objetivo ha sido consolidar la imagen de España como destino turístico de primer orden y fortalecer la colaboración entre destinos españoles, proveedores turísticos y los principales agentes del sector en Australia.

Mercado australiano en España y en la Comunitat Valenciana

El mercado australiano ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década, con viajeros caracterizados por sus estancias prolongadas, su interés por el turismo cultural y experiencial y su alto gasto medio.

Se trata de un mercado que ha experimentado una rápida recuperación hacia España, y en concreto hacia la Comunitat Valenciana, tras el impacto de la pandemia del covid-19. En 2024, más de 669.000 turistas australianos visitaron España y en el caso de la Comunitat Valenciana, más de 28.000 viajeros procedentes de Australia eligieron este destino el año pasado, lo que supone un incremento del 37 % respecto a 2023, situando a la Comunitat Valenciana como la quinta comunidad autónoma más visitada por este mercado.

Australia, con 28 millones de habitantes y un alto nivel de renta, con un PIB per cápita en torno a 56.000 euros anuales, cuenta además con buenas conexiones aéreas con Oriente Medio, Europa y el Mediterráneo. Estas conexiones enlazan de manera eficiente con los aeropuertos de la Comunitat Valenciana, reforzando el potencial de este mercado emisor.