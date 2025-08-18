La Comunitat Valenciana no llega a los 20.000 millones de valor en exportaciones en el primer semestre

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana en junio han alcanzado un valor de 3.156,9 millones de euros, el tercero mayor para este mes y un 8,3% superior al mismo periodo del año anterior, y sitúan las ventas en el primer semestre de este año en 19.227 millones de euros.

Según datos hechos públicos este lunes por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, la valenciana se sitúa como la tercera comunidad autónoma más exportadora con un 9,3 % del total en el mes de junio, periodo en el que la media nacional alcanza los 33.767,2 millones de euros, con un ascenso del 2,4 % con respecto al mismo mes del año anterior.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado la importancia de seguir apoyando la promoción exterior y la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana, “como una apuesta estratégica para su crecimiento y su competitividad”, según un comunicado de Generalitat.

Por provincias, Valencia ha exportado producto por valor de 1.857 millones de euros, con un ascenso del 12,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior, Castellón cifra sus exportaciones en 703,7 millones de euros, con un ligero descenso del 1,1 % mientras Alicante exporta producto por valor de 596,2 millones de euros, con un incremento del 7,1 %.

En cuanto al comportamiento de los distintos sectores en el mes de junio, destaca la contribución positiva del sector alimentación y bebidas, con un incremento de las exportaciones del 25,6 %, así como de los bienes de equipo, que incrementan sus ventas un 20,6 %. El sector de automoción, con un valor situado en 433,7 millones de euros, incrementa sus exportaciones un 2,4 % respecto al mes de junio de 2024.

Destinos de las exportaciones

En el mes de junio se ha experimentado un ascenso generalizado de las exportaciones en las distintas áreas geográficas. La Unión Europea concentra el 59 % de las exportaciones valencianas en el mes de junio y experimenta un crecimiento del 11,3 %, y destacan los incrementos de las exportaciones dirigidas a Francia y Alemania, situados en un 9,8 % y un 34,7 % respectivamente.

Las exportaciones dirigidas a América se incrementan un 6,1 %, con un ascenso destacado de América del Norte, situado en un 20,9 % y con un incremento de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos del 21,5 %.

Asia (sin Oriente Medio) experimenta un incremento del 6,9 % con un destacado incremento de las ventas a China (+16,9 %) y Japón (+26,8 %), mientras África crece un 8,3 % con un destacado incremento de las exportaciones a Argelia, que crece un 448,7 %. Marruecos crece asimismo un 14,8 %.

Datos del primer semestre de 2025

El ascenso de las exportaciones de la Comunitat Valenciana en el mes de junio ha situado las ventas en el primer semestre del año en 19.227,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 0,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

El saldo comercial se sitúa en superávit con un valor de 352,2 millones de euros y una tasa de cobertura de exportaciones sobre importaciones del 101,9 %, según las mismas fuentes.