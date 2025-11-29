La Comunitat Valenciana pasa a formar parte de la Red Europea de Regiones de Defensa

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha anunciado que la Comunitat Valenciana ha sido incluida en la Red Europea de Regiones de Defensa (ENDR), dependiente de la Comisión Europea.

“La inclusión de nuestra autonomía en esta red, solicitada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), va a permitir a las empresas valencianas disponer de información relevante, iniciativas y el acceso a financiación y proyectos europeos que redundarán en una mejora de la competitividad y en el acceso a nuevas oportunidades de negocio”, ha destacado Marián Cano.

El objetivo de esta red es apoyar a la industria de defensa a través de la cooperación regional y de clúster, al tiempo que persigue mejorar la implementación de estrategias regionales europeas vinculadas a proyectos relacionados con la defensa, así como facilitar el flujo de información sobre oportunidades de financiación europea.

En este sentido, la red reúne a organización y clústeres regionales para el intercambio de buenas prácticas sobre cómo desarrollar estrategias de desarrollo de doble uso (relacionadas con la defensa), incluyendo la integración de activos industriales y de investigación en estrategias de especialización inteligente.

Por su parte, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha destacado “la oportunidad de encontrar partners e inversores, lo que permite a las empresas acceder a nuevas oportunidades de negocio en un ámbito en el que se va a fomentar la innovación de vanguardia y el acceso a proyectos colaborativos”.

En este sentido, Carrasco ha comentado que esta política entronca en la apuesta del Consell por la cooperación como herramienta competitiva. Prueba de ello es “el desarrollo de la política de clústeres del Consell para reforzar la actividad de estas agrupaciones empresariales”, ha indicado.

“Gracias a nuestra inclusión en esta Red, la Comunitat Valenciana tendrá una interlocución directa con la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DEFIS)”, encargada de liderar las actividades de la Comisión Europea en los sectores de la industria de la defensa europea y del espacio europeo, ha añadido Felipe Carrasco.

Fondo Europeo de Defensa

La Red Europea de Regiones relacionadas con la Defensa (ENDR) fue lanzada en 2016 por la Comisión Europea y contó con financiación del programa COSME hasta finales de 2021. A partir de esa fecha, esta red europea pasó a ser financiada por el Fondo Europeo de Defensa (FED).

El Fondo Europeo de Defensa, que cuenta con un presupuesto global de 7.953 millones de euros para el periodo 2021-2027, es una iniciativa de la Comisión Europea creado para promover la cooperación de las empresas de la Unión Europea en el ámbito de la defensa y potenciar su capacidad de innovación.

El FED persigue crear una industria de defensa europea competitiva, innovadora y eficiente, promover la cooperación transfronteriza, lo que permitirá a las empresas valencianas cooperar con actores de la investigación en toda la Unión Europea, mejorar la integración del mercado de la defensa en la Unión Europea, impulsar la investigación conjunta y el desarrollo de productos y tecnologías en defensa.