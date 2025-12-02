La Comunitat Valenciana puede registrar chubascos débiles esta tarde en el norte

La Comunitat Valenciana registrará este martes cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte, que no se descartan de forma dispersa en el resto, y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso o sin cambios.

Además, se esperan heladas débiles en puntos del interior del norte y viento flojo con intervalos de moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Para mañana, el pronóstico es de cielo poco nuboso, temperaturas mínimas con pocos cambios y heladas débiles en puntos aislados del interior norte y máximas en descenso en Castellón y Alicante y pequeños cambios en Valencia.

Del mismo modo, el viento soplará moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del sur de Castellón y del prelitoral de Valencia y Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 15,8 y 8,1 grados

València: 15,1 y 9,4 grados

Alicante: 18,6 y 7,6 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del suroeste 3 a 5, amainando a variable 2 a 4 por la mañana, ocasionalmente oeste 5 a 6 en el extremo sur. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Valencia: viento de componente oeste y suroeste 3 a 4, arreciando a 4 a 6 de madrugada. Rachas. Marejadilla a marejada, ocasionalmente fuerte marejada mar adentro. Mar de fondo del nordeste de 1 metro disminuyendo.

Aguas costeras de Alicante: viento variable 2 a 3, arreciando a oeste y suroeste 3 a 5 de madrugada. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del nordeste de 1 metro disminuyendo.