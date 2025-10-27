El Consell denuncia que el Gobierno de España rechaza reactivar la colaboración para la reconstrucción tras la dana

El Consell ha denunciado este lunes que el Gobierno central ha rechazado su oferta de reactivar la colaboración institucional para trabajar por la reconstrucción tras la dana.

Fuentes de la Generalitat han señalado que tras la "devastadora" dana del 29 de octubre de 2024, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, instó al Gobierno central a "implicarse en la recuperación, prestar ayuda ágil y eficaz a los valencianos, aportar recursos a fondo perdido al Ejecutivo autonómico y favorecer la cooperación institucional ante la mayor catástrofe sufrida por la autonomía en su historia reciente"

Sin embargo, "ante la evidencia de que la colaboración no estaba siendo ni efectiva ni fluida, y tras la presentación el 21 de marzo del Informe de Diagnóstico de daños, Mazón remitió el 9 de abril una carta formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole una reunión urgente para abordar conjuntamente la reconstrucción y acordar la puesta en marcha de una comisión mixta".

Una comisión que quería servir de órgano de coordinación para planificar y ejecutar las actuaciones, optimizar los recursos y garantizar una respuesta rápida a las necesidades de los municipios afectados.

Sin embargo, según las mismas fuentes, la propuesta de crear una comisión mixta fue rechazada públicamente por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también líder del PSPV, Diana Morant, que en declaraciones a los medios calificó la iniciativa como una "ocurrencia" del Consell.

Las declaraciones de Morant, y la falta de respuesta al escrito por parte del presidente Sánchez, constataban, a juicio de la Generalitat, "el desinterés del Gobierno central por la imprescindible cooperación entre administraciones que los ciudadanos reclaman y los municipios urgen".

El Ejecutivo autonómico, ante la reacción del Gobierno, impulsó la constitución de una comisión junto a la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el objetivo de que las entidades locales pudieran acelerar la reconstrucción.

Tras esa reunión, celebrada el 12 de mayo, las tres administraciones participantes volvieron a reclamar al Gobierno de España su implicación en una comisión mixta. El presidente de la Generalitat subrayó que toda la sociedad civil lo estaba demandando y que la recuperación debía ser un reto para todas las instituciones sin excepción y sin excusas.

Posteriormente, durante la Conferencia de Presidentes, Mazón insistió personalmente ante Pedro Sánchez en la imprescindible colaboración institucional tras la riada, "recibiendo evasivas como única respuesta".

Ante esta situación, el 31 de julio de 2025 la Generalitat aprobó el Plan Endavant, que incluye actuaciones de reparación y de prevención que implican a todas las administraciones, incluido el Gobierno central, que es el que dispone de mayores recursos -humanos, técnicos y económicos-, además de tener competencias en la reparación y desarrollo de infraestructuras clave no solo para garantizar la vuelta a la normalidad de los municipios afectados sino también para prevenir futuros riesgos, siempre según las mismas fuentes.

Tras la presentación del plan, Carlos Mazón reiteró el reclamo de colaboración al Ejecutivo central, pero "la falta de avances provoca que el presidente de la Generalitat realice un nuevo intento institucional para trabajar junto al Gobierno de España en favor de los valencianos a través de un nuevo escrito remitido a Pedro Sánchez el 5 de agosto"

Mazón, en esta nueva misiva, reiteró la urgencia de activar la comisión mixta y trasladó a Pedro Sánchez que el Gobierno autonómico está centrando sus esfuerzos en la anticipación a través de medidas de prevención y concienciación, pero que "para ganar en eficacia y ofrecer a la ciudadanía las mayores garantías resulta imprescindible la coordinación y cooperación institucional, ya que está pendiente la ejecución de medidas clave para la protección y prevención de futuros daños".

El presidente insistió en que la comisión mixta –que en el caso del volcán de La Palma se activó en pocos días- es el foro más adecuado para "detectar de forma rápida los problemas, superar los obstáculos y aplicar soluciones efectivas en el plazo más breve posible".

Hasta la fecha, este segundo escrito tampoco ha recibido respuesta por parte del Gobierno central, han lamentado desde el Gobierno valenciano, que insiste en que la reconstrucción es "una cuestión de Estado que no puede seguir abordando en solitario y sigue esperando una respuesta del presidente del Gobierno que refleje predisposición a la imprescindible coordinación demandada".