El Consell da por hecho que no presentará presupuestos antes del 31 de octubre: "Sería deseable pero hasta junio de 2026 tenemos unos"

Este 31 de octubre finaliza el plazo legal que tiene la Conselleria de Hacienda para presentar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 pero el Consell da por hecho que por segundo año consecutivo no se hará en plazo.

La vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, ha dicho que aunque es "lo deseable" presentar unos nuevos presupuestos, solo han pasado "seis meses" desde la aprobación de los actuales y que, por lo tanto, seguirán ejecutándose estos. "Sería deseable tener unos nuevos presupuestos pero hasta junio del 2026 tenemos presupuestos aprobados", ha llegado a decir, deslizando que se prorrogarán al menos una vez y que podrían "estirar el chicle" hasta mitad del año siguiente.

"Los presupuestos se aprueban para un año, no para seis meses, el dinero recogido en ellos es para un año", ha insistido, queriendo remarcar que la Generalitat Valenciana no enfrenta una situación como la de Extremadura, donde la presidenta María Guardiola ha adelantado los comicios ante la imposibilidad de llegar a un pacto con Vox. "Nosotros sí tenemos un presupuesto, tampoco se puede comparar con otras comunidades ni con el Gobierno de España", ha enfatizado.

"Este Consell necesita estabilidad", ha dicho Camarero, que eso sí ha querido aclarar que en caso de llegar a un acuerdo para unos nuevos presupuestos, el actual anexo de la dana se "incorporaría al nuevo o al prorrogado". "El presupuesto de la dana es independiente al de la Generalitat, se nutre de deuda", ha recordado.

Tras las preguntas indicando que si esto indica que no habrá presupuestos hasta junio, la vicepresidenta primera ha querido matizar que no hay nada cerrado y que sí están trabajando sobre un nuevo proyecto. "Estamos trabajando todas las Consellerias para elaborar unos presupuestos, sería lo deseable, la vocación es contar con presupuestos, siempre la vocación es contar con presupuestos. Se está trabajando en los presupuestos", ha aclarado.

Asimismo, la vicepresidenta primera no ha aclarado si seguirá siendo la portavoz del Consell ni si mantendrá su Conselleria una vez se haga efectiva la remodelación prevista para el próximo 5 de noviembre. "Es el presidente el que tiene que contar la remodelación, todas las decisiones siempre están en manos del presidente. Les pido a que esperen que sea el presidente las novedades que se vayan produciendo", ha finalizado.