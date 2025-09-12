El Consell insiste en la ampliación de los aeropuertos de Alicante y Valencia ante Aena tras registrar casi 10 millones de pasajeros en verano

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado la urgente ampliación de los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche Miguel Hernández tras conocerse los últimos datos de tráfico aéreo publicados por Aena este viernes, y que vuelven a reflejar las mayores cifras de pasajeros de su historia durante el mes de agosto.

Por ello, Cano ha insistido en que las ampliaciones de ambos aeropuertos son “inaplazables” y deben ser “una prioridad inmediata” para garantizar la competitividad del turismo y la economía valenciana. “Los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

La titular de Turismo ha subrayado que tanto el aeropuerto de València como el de Alicante-Elche Miguel Hernández están operando por encima de su capacidad técnica, con cifras récord de pasajeros y una tendencia de crecimiento sostenida durante todo el verano.

Según los datos de Aena, el aeropuerto de València registró durante los tres meses de verano, correspondientes a junio, julio y agosto, un total de 3.392.259 pasajeros, lo que supone un incremento del 6,1 % respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto a operaciones, se gestionaron 25.684 vuelos, un 4,7 % más que el verano del año anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha alcanzado los 6.127.219 pasajeros este último trimestre, de junio a agosto, lo que supone un incremento interanual del 7,03 % con 402.355 pasajeros más que el año anterior. En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino gestionó un total de 37.152 movimientos este verano, un 6,03 % más respecto a 2024.

Marián Cano ha insistido en que estas cifras reafirman la importancia estratégica de ambas infraestructuras para la Comunitat Valenciana. “Necesitamos una nueva pista en Alicante-Elche y la ampliación de la terminal en Manises. Solo así podremos seguir dando servicio a los millones de visitantes que recibimos cada año y seguir creciendo como destino turístico y logístico”.