El Consell invierte 2,3 millones en reducir el alquiler para personas vulnerables

La Generalitat ha destinado desde julio de 2024 un total de 2.368.718 euros en bonificaciones para reducir los alquileres de 2.392 familias vulnerables que residen en viviendas del parque público, ha informado la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Vivienda ha destacado que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Conselleria, dispone de un sistema de bonificaciones en el alquiler de sus inmuebles, mediante el cual se realiza este pago.

Para su cálculo, se tiene en cuenta el importe del arrendamiento, los ingresos y el número de miembros que integran la unidad de convivencia y, en muchos casos, la bonificación puede alcanzar el 90 % del total del arrendamiento.

En este sentido, la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado la importancia de estas políticas de la Generalitat, cuyo objetivo es "asegurar que las familias con menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna".

"Desde la Administración queremos ayudar y proteger a los colectivos más vulnerables para evitar el riesgo de exclusión social que supondría la falta de vivienda", ha explicado.

El importe de las bonificaciones aplicadas por provincias en el último año, así como el número de beneficiarios, es de 1.183.358 euros en la provincia de Valencia (1.217 contratos), 760.228 euros en la de Alicante (816 contratos) y 425.132 euros (359 contratos) en la de Castellón.

Además del sistema general de bonificaciones, las familias numerosas o monoparentales también pueden acceder a la rebaja de su alquiler según los ingresos que perciben.