El conseller de Educación, sobre el día de la dana: "Me fui a Alicante con la falsa tranquilidad que nos transmitió la delegada del Gobierno"

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, Juan Antonio Rovira, ha asegurado este lunes en la comisión de la dana del Congreso de los Diputados que el día de la riada se marchó a Alicante sobre la una del mediodía "con la falsa tranquilidad que nos transmitió la delegada del Gobierno de que la tormenta se iba a Cuenca". "A las 12.30 había comunicado que a las seis de la tarde se iba la tormenta, que tenía monitorizada la cuenca del Júcar. Me fui con esa falsa tranquilidad que nos transmitió la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) que era la que máxima autoridad. Una tranquilidad que transmitía también que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuviera en unas jornadas en la Universidad Politécnica", ha agregado.

Así le ha contestado a la diputada de Compromís, la valenciana Águeda Micó, al interrogarle sobre las razones por las que no estuvo en Valencia en el día de la dana. "No había carreteras cortadas, la delegada había informado de que la tormenta se iba a Cuenca. Yo tenía agenda en Alicante y me fui", ha aseverado. Cuando ha sido interrogado sobre de qué era su agenda, ha afirmado que de "temas personales y familiares" y que también aprovechó para "realizar trabajos de la conselleria".

En su comparecencia, el titular de Educación ha defendido que su departamento no tiene competencias en materia de Emergencias. "No fui al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado). No soy miembro", ha aseverado. Rovira ha insistido en que las competencias del cierre de colegios "corresponden a los ayuntamientos". Por esa razón ha asegurado que el día 29, desde la conselleria, no realizaron ninguna comunicación a los centros docentes. "Nosotros ni abrimos ni cerramos colegios", ha reiterado de nuevo.

El conseller ha insistido en que "la información que se transmitió desde el Gobierno (central) fue totalmente errónea". "Yo, si la información hubiera sido acertada, no me hubiera marchado a Alicante y me hubiera quedado en Valencia", ha añadido.

"Lo que no es normal es que la previsión terminara a las seis, que se dijera que a esa hora podía acabar la alerta. Si yo hubiera tenido la información adecuada, transmitida por la Aemet (Agencia Española de Meteorología) y la Confederación, le aseguro que no me hubiera marchado", ha dicho.

Interrogado por el diputado de Bildu, Mikel Otero, sobre los motivos por los que defiende que hubo información escasa el día de la dana es que "la casi totalidad de sus ayuntamientos no constituyeron sus Cecopales (Centros de Coordinación Operativa Municipales)". Rovira ha querido agradecerle al diputado "su voto en contra a las ayudas del Gobierno para reconstruir Valencia".

En este sentido, ha afirmado que "a partir del día 30 sí nos pusimos en contacto con los centros para recabar información de desperfectos y el acompañamiento emocional". "El día 31 también remitimos la primera circular a los centros", ha asegurado.

Ha negado, a su vez, que conociera el correo electrónico que la Universidad de Valencia (UV) envió a los alumnos y al personal la noche del 28 de octubre. "Las universidades tienen autonomía universitaria", ha añadido.

Las comparecencias de este lunes en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja se han iniciado con el conseller de Educación y continuarán esta tarde con el jefe de gabinete del ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. Por ella, además de las víctimas de la tragedia, han pasado el propio Mazón y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

