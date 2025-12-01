La Conselleria de Sanidad convoca 902 plazas de difícil cobertura por concurso de méritos

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este lunes la convocatoria de los procesos selectivos específicos para cubrir, por el sistema de concurso de méritos, 902 plazas básicas vacantes estatutarias con requisito de título de especialista en ciencias de la salud dependientes de la Conselleria de Sanidad, declaradas de difícil cobertura.

La resolución de la Dirección General de Personal informa de que estas plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo (OPE) de los años 2023 y 2024 para personal gestionado por la Conselleria de Sanidad.

El Decreto ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, convalidado por Les Corts Valencianes el 14 de marzo de ese año, establecía las medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud.

Ese decreto contemplaba la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por el sistema de concurso, a fin de impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal en los departamentos de Salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como de las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas (pertenecientes al Departamento de salud de València-Arnau de Vilanova-Llíria), declaradas como de difícil cobertura.

Asimismo, por resolución de 20 de junio de 2024, del conseller de Sanidad, se declaró como ámbitos de difícil cobertura a los efectos previstos en el Decreto ley 2/2024 el Departamento de Salud de Dénia, perteneciente a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante-Norte, y el hospital de Ontinyent y su centro de especialidades, perteneciente a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Este.

Además, y de acuerdo con las medidas extraordinarias para dar respuesta y favorecer la recuperación después de las graves inundaciones acontecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, las unidades de prevención de cáncer de mama y las unidades de salud mental y conductas adictivas quedan integradas, orgánica y funcionalmente, en la agrupación sanitaria interdepartamental, departamento de salud y hospital al que estén adscritas, señala la resolución.

El sistema de selección de las 902 plazas será el concurso, de conformidad con el Decreto ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud.

Así, se ofertan las plazas estatutarias, por el turno libre, con requisito de título de especialista en ciencias de la salud dependientes de la Conselleria de Sanidad ofertadas en las ofertas públicas de empleo de los años 2023 y 2024.

La presentación de solicitudes electrónicamente podrá realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al día de la publicación de esta resolución en el DOGV.