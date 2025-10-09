Acceso

Comunidad Valenciana

Emergencias

Consum cierra sus tiendas en las zonas de Alicante y Murcia con alerta roja

Un total de 59 establecimientos no abrirán sus puertas este viernes

Consum abre una nueva tienda en Terrassa (Barcelona) REMITIDA / HANDOUT por CONSUM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/09/2025
Imagen de una tienda ConsumCONSUMEuropa Press
  • REDACCIÓN ALICANTE
Creada:
Última actualización:

La cooperativa valenciana Consum ha decidido, ante la alerta roja meteorológica por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias que entra en vigor a partir de las 10 horas de este viernes en zonas de Alicante y Murcia, cerrar sus supermercados en esas áreas durante la jornada de mañana.

El cierre afectará a un total de 59 tiendas y, además, el servicio de tienda telemática u online también queda suspendido en las zonas afectadas, según fuentes de la cooperativa.

Este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja y se estima que 1.760 trabajadores en total de las zonas afectadas permanecerán en sus casas durante el cierre de mañana.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas