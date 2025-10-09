Emergencias
Consum cierra sus tiendas en las zonas de Alicante y Murcia con alerta roja
Un total de 59 establecimientos no abrirán sus puertas este viernes
La cooperativa valenciana Consum ha decidido, ante la alerta roja meteorológica por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias que entra en vigor a partir de las 10 horas de este viernes en zonas de Alicante y Murcia, cerrar sus supermercados en esas áreas durante la jornada de mañana.
El cierre afectará a un total de 59 tiendas y, además, el servicio de tienda telemática u online también queda suspendido en las zonas afectadas, según fuentes de la cooperativa.
Este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja y se estima que 1.760 trabajadores en total de las zonas afectadas permanecerán en sus casas durante el cierre de mañana.
