Un coordinador de Emergencias propuso conservar el vídeo de la llegada de Mazón al Cecopi

El responsable de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha declarado en el juzgado que instruye la causa penal por la gestión de la dana que propuso conservar las imágenes de la llegada del entonces presidente Carlos Mazón a la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) el día de la dana.

Por esta razón no se borraron automáticamente esas imágenes 30 días después, ha declarado en el juzgado de Catarroja que instruye la causa, según han indicado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

Este coordinador de prevención de Emergencias ha testificado que propuso al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, conservar las imágenes, que fueron protegidas con copia de seguridad, y que fue decisión de ambos preservarlas, pues no recibieron instrucciones de la Generalitat para ello.

El testigo ha explicado que hay dos vídeos, uno con vehículos y otro en el que se ve a Mazón, porque le identifica por la ropa, bajando de un coche con dos personas, mientras que de otro coche baja otra persona, de las que ha dicho que no sabe quiénes son, pero imagina que será personal de su gabinete.

Ha declarado que es el encargado del tratamiento de las imágenes y que tomó la decisión de mantener esas a finales de la siguiente semana a la tragedia del 29 de octubre de 2024, ya que habían estado presentes en el Centro de Emergencias las más altas instancias del Gobierno y el Estado, incluidos los reyes, lo que sometió a la consideración de Suárez y le pareció bien.