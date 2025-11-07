Un correo remitido a la jueza confirma que a las 18:37 horas se estudiaba enviar un Es-Alert

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generlaitat manejaba un borrador del mensaje Es-Alert a las 18:37 horas del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que causó 229 muertes en la provincia de Valencia, aunque el mensaje finalmente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas.

Así consta en la documentación que la Subdirección General de Emergencias ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, después de que esta le requiriera el correo electrónico remitido por el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, a la cuenta de la sala del CCE sobre propuesta de texto de Es-Alert.

Entre la documentación se adjunta la imagen del correo enviado, en el que se puede ver que el envío se hizo a las 18:37 horas con el asunto 'es alert', así como el contenido del documento adjunto, que contiene esta propuesta de mensaje a los móviles: "Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales".