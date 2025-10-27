Crisis en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón): Dos concejales de Vox dejan el acta

Los concejales del grupo municipal de Vox en la localidad de Burriana (Castellón), Juan Canós y Toni Ferrándiz, han decidido entregar sus actas de concejales en el Ayuntamiento de Burriana, después de que el alcalde, Jorge Monferrer (PP), rompiera el pacto de Gobierno y les ofreciera sumarse a su equipo.

Estos ediles, según han informado fuentes de Vox en un comunicado, fueron expulsados el pasado viernes por Monferrer, junto a Jesús Albiol, y han rechazado la oferta del alcalde "para que se sumaran a su equipo".

Canós y Ferrándiz, han señalado las mismas fuentes, han rechazado esa oferta "por lealtad al proyecto que han representado hasta hoy y al cual seguirán vinculados aunque de otra manera". Un extremo que "les honra", según Vox.

El partido ha agradecido a los, hasta hoy, concejales del grupo municipal de Vox Burriana, el trabajo realizado durante estos años, "trabajo que ha conseguido cosas muy positivas para la localidad".

Los ya exconcejales han tomado la decisión de abandonar el ayuntamiento y dejar paso a otras personas "para que, con ánimos renovados, gestionen la labor de oposición que ahora les toca realizar".

El pasado viernes, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), anunció la ruptura del pacto de gobierno con Vox después de que tres de los cuatro concejales de la formación votaran en contra de las ordenanzas fiscales para 2026, consideradas por los populares un paso imprescindible para la elaboración de los presupuestos municipales.

Monferrer comunicó este viernes la retirada de competencias a los tres ediles de Vox que rechazaron las ordenanzas durante el pleno del jueves.

De este modo, Jesús Albiol dejó de ser concejal de Cultura; Juan Canós, de Obras Públicas y Urbanismo; y Toni Ferrándiz, de Seguridad Ciudadana. Beatriz Conejero mantendrá la Concejalía de Familia, Infancia, Juventud y Mayores, aunque fuentes del partido apuntan a que podría ser expulsada de Vox.