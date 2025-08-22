Cuidado si coges el coche o sales a la calle hoy en Valencia, Castellón o Alicante: aviso amarillo por tormentas con granizo

La mayor parte del territorio de la Comunitat está en alerta amarilla este viernes por riesgo de lluvias y tormentas con niveles de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado, que podrían llegar acompañadas de granizo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat también ha establecido para hoy el nivel de alerta amarillo por tormentas con fuertes vientos e incluso granizo en el interior y litoral norte de Castellón, en la provincia de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

La Generalitat ha emitido este aviso para este viernes 22 de agosto por probabilidad de tormentas que pueden dar lugar a precipitaciones importantes con intensidades de hasta 20 mm/h.

Las lluvias pueden ir acompañadas de fuertes vientos e incluso granizo, según las mismas fuentes.

Mañana sábado la Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes, y temperaturas sin cambios.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 21,4-30,5

Valencia: 23,2-30,5

Alicante: 23,7-31,5

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.- Componente S 2 a 4 temporalmente N en horas nocturnas. Marejadilla con áreas de marejada al principio. Algún aguacero o tormenta por la tarde.

Aguas costeras de Valencia.- SE 4 a 5 amainando a componente E 3 a 4 desde la noche hasta mediodía. Marejadilla a marejada. Algún aguacero o tormenta por la tarde.

Aguas costeras de Alicante.- Componente E 2 a 4 temporalmente variable. Marejadilla.