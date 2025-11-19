Dani Fernández pisará el escenario del Roig Arena de Valencia

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un gran 2025, Dani Fernández ha anunciado “La Insurrección Tour”, una gira que recalará en Roig Arena el próximo 18 de abril.

Según explica la promotora, la inspiración para la gira se toma de la exhibición permanente que se produce en el universo digital, donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. La insurrección representa una grieta en el sistema que invita a reaccionar. Dani Fernández anima a abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante.

Este nuevo proyecto llega en uno de los mejores momentos de la carrera de Dani Fernández. Su álbum “La Jauría” se posicionó en el número 1 de las listas, alcanzando 238 millones de reproducciones y consolidándose como disco de oro. Sus singles “Todo Cambia” y “Me has invitado a bailar” han logrado dos discos de platino y se han convertido en dos de los temas más radiados del país este año. Además, el pasado 7 de noviembre, el cantante se alzó con dos galardones en LOS40 Music Awards a Mejor Disco por “La Jauría” y Mejor Colaboración por “Y si lo hacemos”.

Las entradas para el concierto de Dani Fernández, uno de los referentes del pop rock nacional y una de las voces más relevantes de su generación, salen a la venta el jueves, 20 de noviembre, a las 17 horas, en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto