Decenas de estafados por un festival de drones falso que se iba a celebrar en Valencia

Decenas de personas han sido estafadas tras comprar por internet entradas de entre 15 y 18 euros para un falso espectáculo de drones que se ha anunciado a través de las redes sociales y que, supuestamente, se iba a celebrar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante varios días de agosto.

Una de las personas afectadas, que este sábado ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, ha explicado que son "más de doscientas" las personas que han sido estafadas "con un espectáculo que no existe" y cuyas entrada pagaron por anticipado.

Esta mujer ha explicado que acudieron a ver el espectáculo el pasado viernes "y salimos de allí todos indignados y muertos de calor. Era todo bastante caótico", aunque ha indicado que desconoce si hay más personas que hayan presentado una denuncia por estos hechos.

"Lo peor es que la página web sigue vendiendo", ha señalado esta damnificada, que advierte de que siguen a la venta entradas para este supuesto espectáculo fraudulento para el próximo 21 de agosto.

En la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la afectada explica que el 8 de agosto observó en la plataforma Instagram un anuncio en el que se ofertaban entradas para un evento de drones que iba a celebrarse el día 15 de agosto por importe de 17 euros cada una.

Tras acceder al enlace que le facilitaron, pagó con su tarjeta bancaria dos entradas en la web por un importe total de 34 euros y, tras realizar el pago recibió la confirmación de la compra a través de un mensaje SMS en el móvil.

Según añade el texto de la denuncia, el 15 de agosto se personó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para asistir al evento y comprobó, junto con un grupo de cerca de 200 personas, que no se celebraba allí ninguna jornada de drones, presumiendo que podría haber sido víctima de una estafa.

El portavoz de la Unión de Consumidores en la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez, ha explicado que la misma web oferta espectáculos similares para Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao en fechas futuras, motivo por el cual la organización de la que forma parte tiene intención de canalizar las denuncias de los afectados de forma conjunta ante la Audiencia Nacional.

"Los importes estafados no son altos, de modo que nos tememos que la gente pueda pensar que quizá no le compense iniciar una acción legar para recuperarlos. Por eso nos ofrecemos", ha agregado.

Por su parte, la ciudad de las Artes y las Ciencias señaló el pasado 14 de agosto en su cuenta oficial de X que no está organizando para este mes de agosto ningún festival de drones en el complejo, y aclara que siempre anuncian a través de sus canales oficiales (redes sociales y páginas web) sus novedades, servicios y eventos de estas características.