La décima protesta contra la gestión de la dana se concentra en la Plaza de la Virgen en Valencia

La décima movilización contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión da la dana del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha comenzado en València poco después de las 19:30 horas de este viernes, día en el que se cumplen diez meses de la tragedia.

En esta ocasión se trata de una concentración -las nueve protestas anteriores han sido manifestaciones, la última de ellas en una de las localidades más afectadas por las riadas, Catarroja- en la plaza de la Virgen de la capital valenciana, en pleno centro histórico y junto al Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno valenciano.

Convocada de nuevo por más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, esta protesta mantiene el lema de 'Mazón dimisión' y pretende reclamar responsabilidades políticas al jefe del Ejecutivo valenciano por una gestión de la dana que califican de "nefasta", además de "justicia y reparación" para las víctimas.

En esta ocasión, se quiere rendir además homenaje a las víctimas mortales de esta catástrofe, cuyas fotografías muestran algunos de los familiares que participan en la concentración junto a lemas que reclaman justicia para ellos