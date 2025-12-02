Los Delinqüentes se reúnen 15 años después para una gira que llegará al Roig Arena de Valencia

La banda Los Delinqüentes, con El Canijo de Jerez y Diego "Ratón" al frente, se reunirán en 2026 casi 15 años después de su último encuentro público para celebrar una gira por cerca de una decena de espacios de toda España, que recalará el 17 de abril en el Roig Arena de Valencia

Será bajo la excusa de celebrar el 25 aniversario de su celebrado disco de debut, "El sentimiento garrapatero que nos traen las flores" (2001), con el que pusieron en boga una fusión de flamenco, rock, blues, reggae y funk con espíritu irreverente y de fiesta. El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron a sus seguidores, como "La primavera trompetera", "A la luz del Lorenzo" o "El aire de la calle".

La figura de Er Migue -que falleció en 2004- estará muy presente en esta gira única: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario para escucharlo en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego "Ratón".

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su "sentimiento garrapatero".

Las entradas para el concierto de Los Delinqüentes en el Roig Arena salen a la venta este viernes, 5 de diciembre, a las 11 horas, en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.