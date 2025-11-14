Dénia se abre en canal en el Marq, del arte rupestre a la ciudad contemporánea

El Museo Arqueológico de Alicante, Marq, se rinde ante Dénia, uno de los principales municipios romanos de la provincia junto a Lucentum (Alicante); Illici (Elche) y Allon (La Vila Joiosa); y el viaje comienza en su nueva exposición, “Dénia. Arqueología y Museo”, en las pinturas rupestres de la cueva de la Catxupa, pasando por yacimientos como el Alt de Benimaquia para detenerse en el islam -cunado era Daniya- y arribar a la ciudad contemporánea.

La exposición, que se ha presentado hoy y podrá visitarse hasta el mes de abril, ocupa 600 metros cuadrados, se articula en dos salas y, a su vez, en dos conceptos, el mar y la tierra. Así, la trama de tierra y de mar se complementan y dan una visión de 360 grados de la ciudad a lo largo de la historia.

La primera sala, con un mar de olas en el techo, está dedicada a su faceta marítima, con el puerto, que es natural, como eje del relato y el comercio de la uva pasa como protagonista de la historia de Dénia; un comercio que, con el tiempo, se sustituyó por la fabricación de juguetes, que también tienen protagonismo en la muestra.

El llaud, en concreto, su patrón o plantilla para construirlo es otra de las piezas clave de la exposición, al ser una seña de identidad de Dénia. Tal y como explicó la comisaria de “Dénia. Arqueología y Museo”, Massu Sentí, “es la embarcación con la que se transportaba mercancía hasta los grandes barcos en la bahía para que luego se exportaran a otros países de Europa; así se hacía con las pasas que también tienen su espacio en la exposición”.

En la sala dedicada a la tierra se exhiben objetos que son fruto de 40 años de desarrollo de un programa de arqueología urbana con ánforas -con las que se comerciaba aceite y vino- platos de loza, figuras de la religión católica o partes de sarcófagos. En esta sala, la segunda para el visitante, hay una pieza del Louvre, “Estela funeraria del ilustre visir Abu Amir”, de mármol, que por primera vez sale del museo francés para exponerse en Alicante. El visir falleció en Dénia en 1086.

A modo de despedida, en una tercera sala, hay una proyección audiovisual que invita a imaginar el futuro de Dénia a través del pasado.

El montaje de la exposición, con un mar de olas en el cielo de la primera sala y audiovisuales que muestran el trabajo de arqueología submarina, ha corrido a cargo una vez más del estudio Rocamora Arquitectura.