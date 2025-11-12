Desestimado un recurso que pedía elevar la causa de la dana al TSJ para investigar a Mazón

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de una acusación particular que solicitaba elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la causa penal por la gestión de la dana del 29-O para investigar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por no solicitar al Gobierno central la declaración de emergencia nacional.

Los seis magistrados que integran la Sección Segunda de esta Audiencia confirman así la decisión adoptada el pasado mes de mayo por la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las diligencias, y refrendado después, en junio, por ella misma, al resolver un recurso de reforma, según ha informado el TSJ en una nota de prensa.

La instructora denegó entonces tanto la remisión de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ contra el presidente de la Generalitat -actualmente en funciones- dada su condición de aforado, como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Tras examinar las alegaciones de la parte recurrente, la Audiencia dictamina ahora que la decisión de la jueza instructora es "razonable", y resuelve, por tanto, que la petición relativa a Carlos Mazón ha de ser "directamente desestimada".

Según el auto de apelación los recurrentes no argumentan "adecuadamente" que se cumplan los requisitos señalados por el auto del TSJ, que rechazó en diciembre del pasado año abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por su actuación en la gestión de la dana.

Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye "una justificación adecuada" de la concurrencia de los presupuestos del art 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además, en este mismo auto, la Sección Segunda rechazar de nuevo la petición de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sea imputada, ya que la apelación no contiene "nuevas alegaciones" que justifiquen la adopción de una decisión distinta de lo ya resuelto sobre el mismo asunto por el mismo tribunal en resoluciones anteriores.

El tribunal ha emitido un segundo auto, que ha sido notificado también este miércoles, en el que desestima el recurso de apelación de otra acusación particular, que en este caso reclamaba que la jueza de Catarroja citara a varios testigos, entre ellos al que fuera secretario de Estado de Seguridad y al secretario de Estrado de Transportes y Movilidad Sostenible.