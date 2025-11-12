Detenidas siete personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas en Alicante

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en las localidades de Denia y Els Poblets (Alicante) a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas, en una operación en la que han sido liberadas once víctimas.

Según informa el Ministerio del Interior, la investigación comenzó en noviembre de 2024 cuando los agentes detectaron a una posible víctima de trata de seres humanos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron a un grupo criminal asentado en la localidad de Denia (Alicante) que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

El grupo captaba a las víctimas en su país de origen, Colombia, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y de necesidad económica. Les financiaba el viaje a España mediante préstamos con recargos muy elevados, generando una deuda ficticia que las víctimas debían devolver obligadas a ejercer la prostitución.

La identificación de los supuestos autores permitió realizar cinco entradas y registros en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets, donde se liberó a once mujeres víctimas de explotación sexual.

Se han intervenido casi 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos, así como libros de contabilidad donde se registraban las ganancias y las deudas de las víctimas.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta entre efectivos de las Comandancias de Madrid y Alicante, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, por parte de Guardia Civil, así como del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia y de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Denia, por parte de Policía Nacional.