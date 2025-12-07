Detenido en Dénia (Alicante) por quedarse con unos 190.000 euros de la venta de una vivienda

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a un hombre de 43 años acusado de apropiarse de unos 190.000 euros procedentes de la venta de una vivienda cuyo propietario le había otorgado poderes para gestionar la operación.

La investigación comenzó tras la denuncia del dueño del inmueble, quien explicó que, tras pasar un tiempo fuera de España, regresó a Dénia y descubrió que la vivienda había sido vendida sin que el apoderado le hubiese informado ni entregado el dinero pactado.

Según el denunciante, el detenido fue posponiendo la entrega del importe durante meses y, pese a las insistentes reclamaciones, únicamente le transfirió 22.000 euros de los 201.000 que correspondían.

Posteriormente le aseguró que había adquirido una casa en su país y que la estaba reformando, por lo que no podía devolverle el dinero restante.

Los agentes lograron identificar y localizar al sospechoso, que fue arrestado como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

Tras practicar las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.