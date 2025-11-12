Detenido un hombre por falsificar recetas para obtener medicamentos para su venta en la Comunitat

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un ciudadano de origen ruso especializado en falsificar recetas médicas para obtener medicamentos y sustancias psicotrópicas para su posterior venta en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el detenido, de 35 años, falsificaba prescripciones a nombre de un médico valenciano.

La intervención policial se inició el pasado 4 de noviembre, cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a la Policía Nacional al sospechar de la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente.

Una patrulla se desplazó al lugar y comprobó que los documentos presentaban irregularidades.

A partir de ese momento se inició una investigación que permitió descubrir que el individuo se dedicaba de manera profesional a falsificar recetas médicas, canjearlas por medicamentos y revenderlos para obtener beneficios económicos.

El detenido, que residía en España de forma irregular y cambiaba frecuentemente de domicilio en distintas provincias, había logrado ya obtener medicamentos mediante recetas falsas en otra farmacia de Avilés y en varios establecimientos de Cantabria para vender posteriormente los fármacos en la Comunitat Valenciana.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, como sellos, tinta y material de impresión.

El detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto doctor valenciano para dar apariencia de autenticidad a las prescripciones.