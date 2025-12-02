Detenido por robos en caravanas en l'Albufera e incumplir un alejamiento de los cámpines

La Guardia Civil ha detenido un hombre acusado de múltiples robos y hurtos en caravanas en diversos cámpines de l'Albufera de Valencia y por haber incumplido una orden de alejamiento de los cámpines de toda la provincia de Valencia que se le impuso por haber cometido robos del mismo tipo con anterioridad.

Según ha informado la Guardia Civil, en noviembre se detectó un aumento significativo de delitos patrimoniales en auto-caravanas y cámpines del entorno de la Albufera de Valencia. El autor de los hechos empleaba los accesos secundarios y caminos rurales de este parque natural para huir tras los robos.

Los investigadores se entrevistaron con el personal de los cámpines y usuarios de los mismos, y analizaron los patrones de actuación del sospechoso para establecer lugares donde establecer puntos de vigilancia discretos.

Durante uno de los robos, el personal del camping trató de detener al ladrón y forcejeó con él. Al huir, el autor de los hechos dejó caer su teléfono móvil, que fue entregado a los guardias civiles.

Gracias a esta actuación y a cámaras de seguridad de una de las caravanas se logró identificar al ladrón, un hombre argelino de 28 años que, además, cuenta con una orden de alejamiento de los cámpines de la provincia de Valencia por multitud de otros robos cometidos en el pasado.

La localización activada en un dispositivo que había sido robado, permitió encontrar al autor, que había reunido gran cantidad de objetos robados, con un valor total aproximado de 4.000 euros y que se devolvieron a sus propietarios.

La investigación, en la que no se descarta esclarecer más robos, ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto del Perellonet y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valencia.