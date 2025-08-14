La DGT calcula 929.280 ldesplazamientos en coche este puente de agosto en la Comunitat, el 13% de toda España

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera 929.280 desplazamientos entre el 14 y el 17 de agosto en la Comunitat Valenciana, en la operación de tráfico del puente de agosto.

La operación especial de tráfico se desarrollará entre las 16 horas de mañana jueves, 14 de agosto, y las 21 horas del domingo, 17 de agosto, y se prevén en España 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 929.280 corresponden a la zona de la Comunitat Valenciana.

En total, durante las distintas operaciones especiales de verano, se producirán cerca de 13,7 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat.

El subdelegado del Gobierno en Valencia y delegado del Gobierno en funciones, José Rodríguez, ha realizado un llamamiento a la prudencia de todos los conductores: “Es necesario respetar la velocidad establecida en cada vía, mantener las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores”.

También ha considerado “fundamental” descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos y recordar la “tolerancia cero con el consumo de alcohol y drogas al volante”.

Además, según ha añadido, el operativo cuenta con “la total disponibilidad de medios”, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad) de los que dispone la DGT.

Campaña de control y vigilancia sobre alcohol y drogas

Durante la última campaña de control y vigilancia sobre alcohol y drogas, realizada del 14 al 20 de julio de 2025, se llevaron a cabo 16.815 pruebas de alcohol en las carreteras de la Comunitat Valenciana, con un total de 226 resultados positivos.

En la provincia de Valencia, se han incrementado en siete el número de conductores positivos respecto a la campaña efectuada en diciembre de 2024, pese a haberse reducido en más de un 20% el número de pruebas realizadas. Sin embargo, en el conjunto de la Comunitat los valores se han estabilizado.

Respecto al control de consumo de drogas en conductores en la Comunitat, entre el 14 y 20 de julio se realizaron 682 pruebas, de las cuales resultaron positivas 217.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se observa una proyección al alza, 40 más, del número de conductores con presencia de drogas en su organismo, respecto a la campaña del pasado mes de diciembre, muy principalmente por los detectados en la provincia de Valencia, que representan un aumento del 18’43 %.

Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el alcohol sigue siendo la sustancia detectada mayoritariamente en los conductores fallecidos, con una alta proporción de casos en los que se detecta un consumo combinado de alcohol con otras sustancias, según señala la Delegación del Gobierno en un comunicado.