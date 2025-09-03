Día de playa soleado y suben las temperaturas a más de 30 grados este miércoles 3 de septiembre en la Comunitat

El cielo estará despejado en la Comunitat Valenciana este miércoles, día en el que las temperaturas irán en ascenso, menos en el sur de Alicante, y el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a componente sur, ocasionalmente moderado en el litoral.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el jueves el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución diurna en el norte de Castellón, donde por la tarde se pueden producir chubascos acompañados de tormenta, que no se descarta que sean localmente fuertes y con granizo en el interior.

Las temperaturas mínimas subirán en el tercio norte y cambiarán ligeramente en el resto, y las máximas subirán en el interior de Alicante y en el sur y prelitoral de Valencia, mientras que en el resto experimentarán cambios ligeros. El viento soplará flojo variable por la mañana, tendiendo por la tarde a oeste en el interior de Valencia, a sur en Alicante y a sureste en el resto, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 29,5 y 20,1 grados

València: 29,5 y 20,9 grados

Alicante: 30,9 y 23,6 grados

Pronóstico marítimo

- Aguas costeras de Castellón: viento del sur y suroeste fuerza 3 a 5 temporalmente N y NW 2 a 4 durante las horas nocturnas. Marejada temporalmente marejadilla.

- Aguas costeras de Valencia: viento del sureste 4 a 6, amainando a oeste y noroeste 2 a 4 a medianoche y arreciando a sureste 4 a 6 al mediodía. Marejada o fuerte marejada por la tarde noche y marejadilla a marejada el resto del día.

- Aguas costeras de Alicante: viento del sur 3 a 4, rolando a componente norte 2 a 4 durante la madrugada y a este y sureste al mediodía. Marejadilla.