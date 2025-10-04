Diez mil personas piden en Valencia el fin del "genocidio" sobre el pueblo palestino

Más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado por el centro de Valencia para pedir el fin del "genocidio" sobre el pueblo palestino y exigir el embargo total de armas y la ruptura de relaciones con Israel.

La manifestación, convocada por el movimiento BDS País Valencià y la plataforma Embargament d'Armes Ja!, ha arrancado a las 19.00 horas desde la plaza de toros y ha recorrido la calle Colón hasta llegar a la Porta de la Mar y la plaza de América, donde se van a leer varios manifiestos.

Encabezados por una pancarta en la que se podía leer "Israel genocida, España patrocina. Boicot a Israel. Palestina libre", los manifestantes han coreado consignas en favor del pueblo palestino y en contra del "genocidio" que está perpetrando contra ellos el estado de Israel.

"Free palestine", "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" o "Son hospitales, no bases militares", son algunos de los cánticos que se han escuchado durante la marcha, en la que también se podían ver numerosas banderas palestinas y carteles con la cara de Benjamin Netanyahu o de Donald Trump con el bigote de Hitler.

Durante la lectura de los manifiestos se ha advertido de que "quienes quieren silenciar el pueblo palestino son los mismos que precarizan nuestras vidas aquí y quienes están de comilona mientras su pueblo se ahoga", y por eso, han añadido: "no podemos dejar solo al pueblo palestino que sufre la cara más terrorífica de este sistema".

Han denunciado "el abominable plan Trump-Netanyahu para Gaza", y han exigido el embargo integral de armas a Israel; el fin de todas las relaciones diplomáticas, comerciales, académicas, culturales y deportivas con este país, y sanciones selectivas y legales.

También han instado a los partidos del Congreso a "ser valientes y votar a favor de la aprobación del decreto ley que ya está en marcha y que supone un primer paso en la ruptura de relaciones con Israel y las sanciones en este estado genocida", y a la sociedad civil, que intensifique "las acciones contra el genocidio".

Este sábado se están celebrando más de 70 marchas en todo el territorio español para exigir que termine el genocidio, una jornada marcada por el plan de paz propuesto por Estados Unidos y la decisión de Hamás de negociarlo y liberar a todos los rehenes israelíes.

Las manifestaciones, convocadas desde hace tiempo, coinciden también con la interceptación esta semana de la flotilla por parte de la Armada israelí, lo que derivó en que el jueves y el viernes se convocaran concentraciones de urgencia para pedir la liberación de los activistas retenidos.