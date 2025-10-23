La Diputación de Alicante invierte dos millones de euros en infraestructuras de Polop y Finestrat

El Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación de Alicante movilizará más de dos millones de euros para impulsar distintas obras en los municipios de Polop y Finestrat, tal y como ha resaltado el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, en su reciente visita a estas dos localidades para conocer algunos de los proyectos que financia la institución provincial gracias a este programa. Tras mantener sendos encuentros con los respectivos alcaldes, Bernabeu ha puesto en valor “la importante inversión que promueve la Diputación de Alicante para impulsar infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos” y ha recordado, en este sentido, que el nuevo Planifica contempla en su conjunto más de 91 millones de euros para las 141 localidades y tres entidades menores de la provincia y la ejecución de cerca de 300 obras.

Polop

El diputado de Infraestructuras visitó ayer en primer lugar el municipio de Polop donde tuvo la oportunidad de abordar junto a su alcalde, José Luis Susmozas, algunas de las obras incluidas en Planifica como la nueva escuela infantil municipal habilitada en el antiguo colegio San Roque, un proyecto con un presupuesto de 286.309 euros ya finalizado. La construcción de un retén para la policía local, con una inversión de 6700.000 euros, es otra de las obras que se ejecutarán gracias a la financiación de la Diputación.

Finestrat

En el municipio de Finestrat, Antonio Bernabeu se reunió con su alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Ayuntamiento para conocer el estado de las obras que impulsa la institución en este municipio de la Marina Baixa. En concreto y respecto a Planifica 2024-2027, Finestrat acometerá las obras de reurbanización de las calles Darrere Cases, Alcoi, Figueretes y Puig Campana con un presupuesto de 971.815 euros que ejecutará el propio Ayuntamiento.

Esta actuación se sumará a otras también financiadas por la Diputación en la localidad y ya concluidas como la reurbanización de las vías Camí de Reis, Avenida Benidorm, Salvia y Mimosas, que supusieron una inversión que superaba los dos millones de euros, o las gradas cubiertas en el campo de fútbol municipal de La Foia, con 150.000 euros.