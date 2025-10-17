Diversas zonas de la Comunitat Valenciana, en alerta amarilla por lluvias este viernes

Diversas zonas de la Comunitat Valenciana están hoy en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por lluvias que acumularán entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios este fin de semana y para el domingo no se descartan lluvias débiles y dispersas en el tercio norte al final del día, según el pronóstico de Aemet.

Este viernes habrá posibles chubascos dispersos en el litoral norte la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes, y por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo en los interiores de Valencia y Castellón, que no se descartan en el interior de Alicante.

Las temperaturas hoy no tendrán cambios, y el viento soplará del nordeste en el litoral de Alicante, flojo con aumentos ocasionales de intensidad; en el resto se espera viento flojo variable, con predominio de la componente este en las horas centrales.

Para el sábado se esperan intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana; tendiendo a cielo poco nuboso la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en la mitad norte. Viento flojo variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.

El domingo también habrá intervalos nubosos. Por la mañana, nubosidad baja con probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a sur en las horas centrales, moderado en el litoral y flojo en el resto.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 24,1 y 16,4 grados; Valencia 24,7 y 16,9 grados; Alicante 24,9 y 15,8 grados.