Dos asociaciones de víctimas de la dana tildan las disculpas de Pérez Llorca de insuficientes

La Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O considera que las disculpas del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este martes durante la toma de posesión del cargo "siguen siendo insuficientes" si no van acompañadas de acciones que demuestren una voluntad "real" de asumir responsabilidades.

Las asociaciones, en un comunicado conjunto, exigen "que no se queden en mera retórica" y afirman que "las verdaderas disculpas pasarían por cesar al actual Consell y evitar recompensarlo con complementos o prebendas".

"Hoy hemos escuchado unas disculpas que parecen marcar un cambio de tono respecto a su predecesor, dejando atrás las malas formas habituales. Sin embargo, siguen siendo insuficientes", señalan.

Las asociaciones reclaman el "cese inmediato del Consell en su composición actual", especialmente del conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, todos ellos en funciones.

Piden además que "no se premie con complementos retributivos ni privilegios políticos a Carlos Mazón, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada", ante la decisión del grupo popular en Les Corts de darle al expresidente la portavocía de la comisión de Reglamento de Les Corts, que implica una asignación anual extra de 8.879 euros brutos al año.

"Su dimisión y la entrega del acta serían un gesto mínimo de responsabilidad democrática", añaden.

Instan asimismo a que las disculpas públicas se traduzcan en "responsabilidad real" ya que las familias "reclaman verdad y ya no pueden soportar más excusas".

"Estamos cansadas de discursos vacíos mientras los hechos los contradicen. Hartas de mentiras y de estrategias destinadas a dispersar culpabilidades y eludir responsabilidades", aseveran.

Afirman que no aceptarán que se intente "normalizar la impunidad en nombre de la gestión política" y concluyen que las vidas que se perdieron y el dolor de las familias "exigen acciones concretas, no maquillajes ni palabras amables destinadas a la opinión pública".

Y acaban el escrito reclamando "verdad, justicia y reparación".