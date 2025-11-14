Dos detenidos, uno de ellos un menor de 15 años, por la agresión a un policía en Vinalesa (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años como presuntos autores de la agresión el pasado sábado a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa, que se encuentra hospitalizado en estado grave.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la detención de los dos hombres se realizó este jueves y continúa la investigación de los hechos.

Según publica este viernes el diario Levante-EMV los detenidos son dos hermanastros, ambos con antecedentes por robos y el mayor de ellos en tratamiento psiquiátrico al menos desde 2019.

Añade que ambos fueron identificados por una cámara el día de la agresión, a la salida de Vinalesa, y detenidos la noche del jueves en el municipio de Burjassot.

El agente, de 41 años y vecino de Vinalesa, fue encontrado inconsciente en la plaza de España del municipio por un vecino, y presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico, al parecer tras ser golpeado con una piedra.