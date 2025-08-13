Dos detenidos en Valencia por agredir sexualmente a sendas mujeres de 21 y 46 años

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días en Valencia a dos hombres de 19 y 40 años como supuestos responsables de sendas agresiones sexuales a mujeres de 21 y 46 años en la ciudad.

La más reciente de estas agresiones sexuales se denunció en la madrugada de este martes, por parte de una mujer española de 46 años que aseguró haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un hombre de 40 y nacionalidad argelina en una chabola ubicada en la zona del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, donde este último pernoctaba.

La mujer logró abandonar el lugar y pedir ayuda por teléfono, ha informado la Policía Nacional.

La segunda detención se produjo el pasado 7 de agosto y el supuesto agresor es un turista alemán de 19 años que está acusado de haber violado a una mujer de 21, turista estadounidense, a la que había conocido la noche anterior.

La mujer denunció los hechos y el personal de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional detuvo al presunto agresor.

El diario Levante-EMV informa este miércoles de que ambos detenidos ingresaron en prisión preventiva por orden del Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia.